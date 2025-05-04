Українців попередили про можливі відключення світла влітку

Відключення світла / © ТСН.ua

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В Україні очікується дефіцит електроенергії в літні вечори через сезонні ремонтні роботи на енергоблоках. Це може привести до зменшення постачання електрики в мережу, особливо у випадку сильної спеки, коли попит на електроенергію буде вищим. Відсутність належної кількості енергії може позначитися на стабільності електропостачання.

Про це розповів член Комітету Верховної Ради з питань енергетики та ЖКП, народний депутат Сергій Нагорняк в етері телемарафону

«Відповідно, будуть давати десь частково і сонячні електростанції, але вони більше дають енергію тоді, коли ми менше споживаємо», — сказав він.

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Щоб уникнути дефіциту електроенергії влітку, представник профільного комітету запропонував три заходи. Перший — це збільшення граничної ціни для імпортерів електроенергії. Другий — залучення державних компаній до імпорту енергоресурсів. Третій — стимулювання населення до встановлення сонячних панелей та накопичувачів, що дозволить зменшити навантаження на енергомережу.

Нагорняк уточнив, що збільшення граничної ціни для вечірніх годин електроенергії дозволить імпортерам залучити більше енергії з-за кордону. Це може призвести до збільшення постачання електрики в Україну та зменшити дефіцит в енергосистемі, що позитивно вплине на ситуацію влітку.

Другий крок, який пропонується Кабміном, полягає у зобов’язанні державних компаній, таких як «Енергоатом» та «Укргідроенерго», здійснювати імпорт електроенергії в вечірні години. Це дозволить їм виконувати роль державного трейдера і забезпечити додаткові постачання енергоресурсів для зменшення дефіциту.

«По суті, вони можуть закуповувати цю електричну енергію за кордоном у вечірні години, продавати її, звісно, доведеться дешевше для населення», — зауважив Нагорняк.

Це може допомогти уникнути дефіциту в вечірні години у літні місяці, коли буде найбільше споживання.

«Чи піде уряд та регулятор на такі кроки, чи не піде, будемо дивитися», — сказав нардеп.

Третій крок, запропонований для запобігання дефіциту електроенергії, — це встановлення сонячних панелей та акумуляторів через державну програму, що дозволить генерувати електрику вдень і використовувати її в вечірні години.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні може виникнути дефіцит електроенергії влітку у вечірні години.