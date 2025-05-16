Зеленский провел телефонный разговор с Трампом и лидерами ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Реклама

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с несколькими европейскими лидерами и американским президентом Дональдом Трампом. Детали разговора скоро объявят.

Об этом сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров.

По словам Никифорова, Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Реклама

«Детали скоро будут», — добавил представитель украинского лидера.

Сергей Никифоров не уточнил тему разговора и как долго она продолжалась. Известно, что Зеленский и европейские лидеры находятся в Тиране (Албания) на саммите Европейского политического сообщества.

Это шестой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) и первый раз, когда мероприятие проходит в регионе Западных Балкан, подчеркивающее растущую роль Албании в европейских процессах, говорится на сайте Совета Европы.

Ожидается участие 47 глав государств и правительств, включая лидеров стран ЕС, Великобритании, Украины, Турции и государств Западных Балкан. Мероприятие организовано под общим председательством президента Европейского совета Антониу Средства и премьер-министра Албании Эди Рамы.

Реклама

Напомним, Зеленский сделал резкое заявление о встрече с россиянами в Стамбуле.