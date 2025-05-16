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Зеленский провел телефонный разговор с Трампом и лидерами ЕС
Спикер президента Сергей Никифоров пообещал, что детали разговора скоро обнародуют.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с несколькими европейскими лидерами и американским президентом Дональдом Трампом. Детали разговора скоро объявят.
Об этом сообщил спикер президента Украины Сергей Никифоров.
По словам Никифорова, Владимир Зеленский, президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Польши Дональд Туск провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
«Детали скоро будут», — добавил представитель украинского лидера.
Сергей Никифоров не уточнил тему разговора и как долго она продолжалась. Известно, что Зеленский и европейские лидеры находятся в Тиране (Албания) на саммите Европейского политического сообщества.
Это шестой саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) и первый раз, когда мероприятие проходит в регионе Западных Балкан, подчеркивающее растущую роль Албании в европейских процессах, говорится на сайте Совета Европы.
Ожидается участие 47 глав государств и правительств, включая лидеров стран ЕС, Великобритании, Украины, Турции и государств Западных Балкан. Мероприятие организовано под общим председательством президента Европейского совета Антониу Средства и премьер-министра Албании Эди Рамы.
Напомним, Зеленский сделал резкое заявление о встрече с россиянами в Стамбуле.