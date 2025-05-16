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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Зеленский пообщался с президентом FIFA: о чем говорили

Владимир Зеленский провел разговор с президентом FIFA Джанни Инфантино и легендой украинского футбола Андреем Шевченко, подчеркнув роль спорта в поддержке мира и международной солидарности с Украиной.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 15 мая 2025 года пообщался с президентом FIFA Джанни Инфантино и легендой футбола Андреем Шевченко.

Об этом он сообщил в информации в Telegram-канале.

"Спорт всегда имеет большое влияние на общества и государства во всем мире. И мы очень ценим такой сильный голос в поддержку Украины и достижение справедливого и продолжительного мира", — говорится в сообщении.

"Нужно работать вместе ради мира и скорейшего прекращения огня и достойного и справедливого завершения войны. Дипломатия имеет значение. В Москве должны начать делать настоящие шаги к окончанию войны, а не их имитацию. Спасибо за поддержку наших людей, украинских спортсменов, детей. Спасибо, что можем рассчитывать на FIFA", — сказал украинский лидер.

Ранее информационное агентство ANSA обнародовало информацию, что США якобы выступают против приглашения президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Дата публикации
Количество просмотров
277
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