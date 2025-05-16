Зеленський поспілкувався з президентом FIFA: про що говорили

Володимир Зеленський / © t.me/V_Zelenskiy_official

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Президент України Володимир Зеленський 15 травня 2025 року поспілкувався із президентом FIFA Джанні Інфантіно та легендою футболу Андрієм Шевченком.

Про це він повідомив в інформації у Telegram-каналі.

“Спорт завжди має великий вплив на суспільства та держави в усьому світі. І ми дуже цінуємо такий сильний голос на підтримку України та досягнення справедливого й тривалого миру”, — йдеться у повідомленні.

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“Треба працювати разом заради миру і якнайшвидшого припинення вогню та достойного й справедливого завершення війни. Дипломатія має значення. У Москві повинні почати робити справжні кроки до закінчення війни, а не їхню імітацію. Дякую за підтримку наших людей, українських спортсменів, дітей. Дякую, що можемо розраховувати на FIFA”, — резюмував глава української держави.

Раніше інформаційне агентство ANSA оприлюднило інформацію, що США, нібито, виступають проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі.