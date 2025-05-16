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Зеленський поспілкувався з президентом FIFA: про що говорили
Володимир Зеленський провів розмову з президентом FIFA Джанні Інфантіно та легендою українського футболу Андрієм Шевченком, підкресливши роль спорту у підтримці миру та міжнародної солідарності з Україною.
Президент України Володимир Зеленський 15 травня 2025 року поспілкувався із президентом FIFA Джанні Інфантіно та легендою футболу Андрієм Шевченком.
Про це він повідомив в інформації у Telegram-каналі.
“Спорт завжди має великий вплив на суспільства та держави в усьому світі. І ми дуже цінуємо такий сильний голос на підтримку України та досягнення справедливого й тривалого миру”, — йдеться у повідомленні.
“Треба працювати разом заради миру і якнайшвидшого припинення вогню та достойного й справедливого завершення війни. Дипломатія має значення. У Москві повинні почати робити справжні кроки до закінчення війни, а не їхню імітацію. Дякую за підтримку наших людей, українських спортсменів, дітей. Дякую, що можемо розраховувати на FIFA”, — резюмував глава української держави.
Раніше інформаційне агентство ANSA оприлюднило інформацію, що США, нібито, виступають проти запрошення президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі.