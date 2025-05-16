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"Євробачення-2025": стали відомі імена всіх фіналістів конкурсу
Нарешті відомо, які країни цьогоріч боротимуться за перемогу на "Євробаченні-2025".
У Базелі, Швейцарія, відгримів другий півфінал 69-го за рахунком міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".
На арені Санкт-Якобсгалле виступили представники 16 країн, але лише десятьом із них вдалося підкорити глядачів та потрапити до гранд-фіналу. Вже цієї суботи, 17 травня, за кришталевий кубок "Євробачення-2025" змагатимуться Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта та Греція.
До слова, 13 травня відгримів перший півфінал. Тоді своїми виступами глядачів підкорили Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія та Україна. У фіналі до них також приєднають представники Франції, Італії, Іспанії, Великої Британії, Німеччини, а також минулорічна переможниця Швейцарія.
Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку. Ми ретельно стежили за перебігом подій на конкурсі. Тож, раптом ви щось пропустили або ж не змогли подивитися другий півфінал "Євробачення-2025", то дізнавайтесь про всі найцікавіші події в нашому матеріалі.