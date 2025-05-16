"Євробачення-2025": стали відомі імена всіх фіналістів конкурсу

Греція на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

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У Базелі, Швейцарія, відгримів другий півфінал 69-го за рахунком міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

На арені Санкт-Якобсгалле виступили представники 16 країн, але лише десятьом із них вдалося підкорити глядачів та потрапити до гранд-фіналу. Вже цієї суботи, 17 травня, за кришталевий кубок "Євробачення-2025" змагатимуться Литва, Ізраїль, Вірменія, Данія, Австрія, Люксембург, Фінляндія, Латвія, Мальта та Греція.

Ізраїль на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

До слова, 13 травня відгримів перший півфінал. Тоді своїми виступами глядачів підкорили Норвегія, Албанія, Швеція, Ісландія, Нідерланди, Польща, Сан-Марино, Естонія, Португалія та Україна. У фіналі до них також приєднають представники Франції, Італії, Іспанії, Великої Британії, Німеччини, а також минулорічна переможниця Швейцарія.

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Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку. Ми ретельно стежили за перебігом подій на конкурсі. Тож, раптом ви щось пропустили або ж не змогли подивитися другий півфінал "Євробачення-2025", то дізнавайтесь про всі найцікавіші події в нашому матеріалі.