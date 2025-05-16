"Евровидение-2025": стали известны имена всех финалистов конкурса

Греция на "Евровидении-2025" / © Associated Press

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В Базеле, Швейцария, отгремел второй полуфинал 69-го по счету международного песенного конкурса "Евровидение-2025".

На арене Санкт-Якобсгалле выступили представители 16 стран, но только десяти из них удалось покорить зрителей и попасть в гранд-финал. Уже в эту субботу, 17 мая, за хрустальный кубок "Евровидения-2025" сразятся Литва, Израиль, Армения, Дания, Австрия, Люксембург, Финляндия, Латвия, Мальта и Греция.

Израиль на "Евровидении-2025" / © Associated Press

К слову, 13 мая отгремел первый полуфинал. Тогда своими выступлениями зрителей покорили Норвегия, Албания, Швеция, Исландия, Нидерланды, Польша, Сан-Марино, Эстония, Португалия и Украина. В финале к ним также присоединят представители Франции, Италии, Испании, Великобритании, Германии, а также победительница прошлого года Швейцария.

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Отметим, редакция сайта ТСН.ua вела текстовую хронику. Мы тщательно следили за ходом событий на конкурсе. Так что вдруг вы что-то пропустили или же не смогли посмотреть второй полуфинал "Евровидения-2025", то узнавайте все интересные события в нашем материале.