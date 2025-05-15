ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
983
Время на прочтение
1 мин

"Евровидение-2025": Австралия устроила стриптиз на сцене и феерически открыла второй полуфинал

Участник, который представляет Австралию, оригинальным выступлением заставил ощущать ностальгию.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
Австралия на "Евровидении-2025"

Австралия на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Только что начался второй полуфинал "Евровидения-2025", которое в этом году организуют в швейцарском городе Базель.

Первым на сцену вышел представитель Австралии Go-Jo. Исполнитель борется за хрустальный кубок "Евровидения-2025" с песней Milkshake Man. На сцене артист устроил тематическое шоу. В частности, главный реквизит – блендер, где и можно сделать молочный коктейль.

Что же касается образа Go-Jo, то он брал вдохновение в 80-х. В частности, певец своим нарядом воспроизвел именно ту эпоху и заставил еврофанатов чувствовать ностальгию. Особого внимания заслуживают танцовщицы.

Австралия на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Австралия на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Кстати, Go-Jo очень удивил стриптизом в конце выступления. Артист снял майку и посветил своим стальным прессом и накачанным и подтянутым телом.

Отметим, тем временем редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию. Мы тщательно следим за ходом событий на конкурсе. Узнайте вместе с нами интересные моменты "Евровидения-2025", а также имена участников, которые попадут в гранд-финал и составят конкуренцию Украине.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
983
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie