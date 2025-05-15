- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 983
- Время на прочтение
- 1 мин
"Евровидение-2025": Австралия устроила стриптиз на сцене и феерически открыла второй полуфинал
Участник, который представляет Австралию, оригинальным выступлением заставил ощущать ностальгию.
Только что начался второй полуфинал "Евровидения-2025", которое в этом году организуют в швейцарском городе Базель.
Первым на сцену вышел представитель Австралии Go-Jo. Исполнитель борется за хрустальный кубок "Евровидения-2025" с песней Milkshake Man. На сцене артист устроил тематическое шоу. В частности, главный реквизит – блендер, где и можно сделать молочный коктейль.
Что же касается образа Go-Jo, то он брал вдохновение в 80-х. В частности, певец своим нарядом воспроизвел именно ту эпоху и заставил еврофанатов чувствовать ностальгию. Особого внимания заслуживают танцовщицы.
Кстати, Go-Jo очень удивил стриптизом в конце выступления. Артист снял майку и посветил своим стальным прессом и накачанным и подтянутым телом.
Отметим, тем временем редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию. Мы тщательно следим за ходом событий на конкурсе. Узнайте вместе с нами интересные моменты "Евровидения-2025", а также имена участников, которые попадут в гранд-финал и составят конкуренцию Украине.