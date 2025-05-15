"Евровидение-2025": Австралия устроила стриптиз на сцене и феерически открыла второй полуфинал

Австралия на "Евровидении-2025" / © Associated Press

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Только что начался второй полуфинал "Евровидения-2025", которое в этом году организуют в швейцарском городе Базель.

Первым на сцену вышел представитель Австралии Go-Jo. Исполнитель борется за хрустальный кубок "Евровидения-2025" с песней Milkshake Man. На сцене артист устроил тематическое шоу. В частности, главный реквизит – блендер, где и можно сделать молочный коктейль.

Что же касается образа Go-Jo, то он брал вдохновение в 80-х. В частности, певец своим нарядом воспроизвел именно ту эпоху и заставил еврофанатов чувствовать ностальгию. Особого внимания заслуживают танцовщицы.

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Австралия на "Евровидении-2025" / © Associated Press

Кстати, Go-Jo очень удивил стриптизом в конце выступления. Артист снял майку и посветил своим стальным прессом и накачанным и подтянутым телом.

Отметим, тем временем редакция сайта ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию. Мы тщательно следим за ходом событий на конкурсе. Узнайте вместе с нами интересные моменты "Евровидения-2025", а также имена участников, которые попадут в гранд-финал и составят конкуренцию Украине.