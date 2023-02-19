"Адекватна, але не сильна": експосол США в Україні про допомогу Америки

Захід, і в першу чергу США, має дати Україні більше зброї, не тільки щоб захищатися від кремлівського наступу, але також, щоб вести успішне просування вперед.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів колишній посол США в Україні, директор Центру Євразії в Atlantic Council Джон Гербст.

"Я неодноразово говорив про недоліки зовнішньої політики Байдена щодо цього питання. Їхня політика адекватна, але не сильна. Хоча США та Європа посилають Україні багато військової підтримки, але коли йдеться про ту передову військову техніку, яка Україні потрібна, щоб зробити успішні наступ, ми посилаємо трохи такої техніки та повільно, ще ми відмовляємося від деяких постачань. Я маю на увазі артилерію дальністю понад 300 км і йдеться також про винищувачів F-16. Нам також потрібно посилати свої американські танки не найповільнішим шляхом, а зараз", - наголосив він.

Джон Гербст також зазначив, що великий наступ Росії, про який зараз всі говорять, розпочався понад чотири місяці тому на Донбасі.

"На мою думку, наступ Росії почався восени. Те, що ми бачимо навколо Бахмута, це вже триває 4 місяці, навіть більше. І вони туди кидають глобальні ресурси та результат для них зовсім невеликий. Це глобальні витрати військової техніки та солдатів. Росія також зараз робить певні дії на півдні України, у Запорізькій області, можливо, вони там також збираються наступати. Звичайно, вони зазнавали величезної поразки навколо Вугледара останніми днями. Тому їхня компетентність не зростає", - пояснив експосол.

Він також зазначив, що великий наступ російських загарбників ще попереду.

"Я думаю, що ми ще побачимо наступ росіян. Вони також загрожують наступом з півночі, з території Білорусі, але поки що ми не бачимо там російських солдатів та їхню військову техніку в необхідному масштабі для наступу. Я взагалі не чекаю на успіхи із російської сторони. На мій погляд, українські позиції на Донбасі, у Запорізькій області та на півночі країни запобігають такій можливості для Кремля", - резюмував він.

Нагадаємо, Столтенберг пояснив, чому країни-члени НАТО не поспішають надати Україні сучасні винищувачі.

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