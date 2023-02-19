Безпекові гарантії для України: прем'єр Британії зробив рішучу заяву

Політик також заявив, що Україна має отримати достатньо техніки від партнерів.

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що НАТО має до липня закінчити розробку проєкту гарантій безпеки для України.

Про це він сказав в інтервʼю Bloomberg.

"Нам потрібно подумати про те, як у майбутньому ми захищатимемо безпеку України. Це розмова, яку ми вже маємо розпочати, бо саміт у Вільнюсі — гарне місце для його завершення», — сказав Сунак.

Водночас британський лідер підтримав бажання України стати членом НАТО.

Сунак також закликав союзників посилити військову допомогу Україні. Зокрема, надати більше артилерії, далекобійної зброї, танків та систем протиповітряної оборони.

Як відомо, 11—12 липня у столиці Литви відбудеться саміт НАТО, де зустрінуться лідери країн-членів Альянсу.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда пропонує розробити угоду щодо надання Україні гарантій безпеки з боку НАТО і зробити це до саміту Альянсу влітку 2023 року.

У середині січня президент України Володимир Зеленський заявив, що на сьогодні замало риторики про "відкриті двері" НАТО для держави. Тож Україна очікує реальних кроків від Альянсу на літньому саміті у Вільнюсі.

На думку посла України у Великій Британії Вадима Пристайка, що держава може вступити до НАТО та ЄС після перемоги у війні з Росією.

Прем'єр британський, а обіцянки для українців: чого очікувати від Руші Сунака