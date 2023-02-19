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Оля Полякова показала, як з доньками у Буковелі відпочиває

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1941
Час на прочитання
2 хв
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Оля Полякова показала, як з доньками у Буковелі відпочиває

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Доньки зірки приїхали до неї в Україну на вихідні.

Співачка Оля Полякова захотіла зустрітися і провести час разом з родиною в Україні.

Так, у сторіз своєї сторінки в Instagram виконавиця розмістила фото і відео, на яких зображені її доньки – 17-річна Маша та 11-річна Аліса. Як повідомила зіркова мама, дівчата приїхали до неї з Великої Британії, де наразі навчаються та живуть.

Разом родина вирушила на один з найвідоміших гірськолижних курортів України Буковель. У фтоблогу Полякова повідомила, що вони зупинилися у п'ятизірковому готелі з гірською панорамою.

Також Полякова розповіла, чим вони займаються. Так зіркова мама з доньками катаються на лижах, ласують колоритною місцевою кухнею.

Оля Полякова з доньками відпочила в Буковелі / © instagram.com/mashapolyakova
Оля Полякова з доньками відпочила в Буковелі / Фото: instagram.com/mashapolyakova
Оля Полякова з доньками відпочила в Буковелі / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова з доньками відпочила в Буковелі / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова з доньками відпочила в Буковелі / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова з доньками відпочила в Буковелі / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова з доньками відпочила в Буковелі / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова з доньками відпочила в Буковелі / Фото: instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова з доньками відпочила в Буковелі / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова з доньками відпочила в Буковелі / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Окрім того, виконавиця спробувала покерувати упряжкою і в неї це непогано вийшло, якщо вірити словам інструктора.

Оля Полякова з доньками відпочила в Буковелі / © instagram.com/polyakovamusic
Оля Полякова з доньками відпочила в Буковелі / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Зазначимо, що у Буковелі Оля Полякова сумістила корисне з приємним. Днями артистка також виступила на благодійному аукціоні, який відбувався у Буковелі. На заході збирали кошти на потреби Збройних Сил. Усі зібрані кошти підуть на придбання спеціального обладнання для бійців. Артистка приголомшила, яку суму їй своїм виступом вдалося зібрати на придбання дронів для ЗСУ.

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Дата публікації
Перегляди
1941
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