Оля Полякова показала, как с дочками в Буковеле отдыхает

Дочери звезды приехали к ней в Украину на выходные.

Певица Оля Полякова захотела встретиться и провести время вместе с семьей в Украине.

Так, в сторис своей страницы в Instagram исполнительница разместила фото и видео, на которых изображены ее дочери – 17-летняя Маша и 11-летняя Алиса. Как сообщила звездная мама, девочки приехали к ней из Великобритании, где учатся и живут.

Вместе семья отправилась на один из известнейших горнолыжных курортов Украины Буковель. В фтоблоге Полякова сообщила, что они остановились в пятизвездочном отеле с горной панорамой.

Также Полякова поведала, чем они занимаются. Так звездная мама с дочками катаются на лыжах, лакомятся колоритной местной кухней.

Оля Полякова с дочками отдохнула в Буковеле / Фото: instagram.com/mashapolyakova

Оля Полякова с дочками отдохнула в Буковеле / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочками отдохнула в Буковеле / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочками отдохнула в Буковеле / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова с дочками отдохнула в Буковеле / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Кроме того, исполнительница попыталась поуправлять упряжкой и у нее это неплохо получилось, если верить словам инструктора.

Оля Полякова с дочками отдохнула в Буковеле / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Отметим, что в Буковеле Оля Полякова совместила полезное с приятным. На днях артистка также выступила на благотворительном аукционе, который проходил в Буковеле. На мероприятии собирали средства на нужды Вооруженных Сил. Все собранные средства будут направлены на приобретение специального оборудования для бойцов. Артистка ошеломила, какую сумму своим выступлением ей удалось собрать на приобретение дронов для ВСУ.

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