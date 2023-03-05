Китай шпионит за военными грузами в США с помощью кранов — WSJ

Высокопоставленные чиновники США все больше обеспокоены тем, что гигантские краны китайского производства, работающие в американских портах по всей стране, включая несколько используемых военными, могут дать Пекину возможный инструмент шпионажа.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Некоторые чиновники по национальной безопасности и Пентагону сравнили краны "судно-берег", изготовленные китайским производителем ZPMC, с Троянским конем. Несмотря на то, что они сравнительно качественные и недорогие, краны содержат сложные датчики, которые могут регистрировать и отслеживать происхождение контейнеров.

Это вызывает обеспокоенность, что Китай может получить информацию о доставляемых в страну товарах или вывозимых из нее для поддержки военных операций США по всему миру.

Бывший представитель контрразведки США Билл Эванина предполагает, что краны также могут обеспечить удаленный доступ для тех, кто хочет прервать поток товаров.

"Краны могут стать новым Huawei", — сказал Эванина, имея в виду китайского телекоммуникационного гиганта Huawei Technologies Co., оборудование которого официальные лица США фактически запретили после предупреждения, что оно может использоваться для шпионажа за американцами.

В свою очередь представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что обеспокоенность США по поводу кранов — это паранойя и попытка помешать торгово-экономическому сотрудничеству с Китаем.

"Разыгрывать "китайскую карту" и выдвигать теорию "китайской угрозы" безответственно и нанесет вред интересам самих США", — добавил он.

Ранее в Минобороны Литвы рекомендовали не использовать популярную социальную сеть TikTok, ведь данные пользователей могут быть доступны китайской разведке.

Напомним, по информации издания The Economist, Пекин разозлился на РФ из-за утечки данных о поставках китайского оружия.

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