Китай шпигує за військовими вантажами у США за допомогою кранів – WSJ

Високопосадовці США все більше стурбовані тим, що гігантські крани китайського виробництва, які працюють в американських портах по всій країні, включно з кількома, які використовуються військовими, можуть дати Пекіну можливий інструмент шпигунства.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Деякі чиновники з національної безпеки та Пентагону порівняли крани "судно-берег", виготовлені китайським виробником ZPMC , із Троянським конем. Незважаючи на те, що вони порівняно якісні та недорогі, крани містять складні датчики, які можуть реєструвати та відстежувати походження та призначення контейнерів.

Це викликає занепокоєння, що Китай може отримати інформацію про товари, які доставляються в країну або вивозяться з неї для підтримки військових операцій США по всьому світу.

Колишній представник контррозвідки США Білл Еваніна припускає, що крани також можуть забезпечити віддалений доступ для тих, хто хоче перервати потік товарів.

"Крани можуть стати новим Huawei", — сказав Еваніна, маючи на увазі китайського телекомунікаційного гіганта Huawei Technologies Co., обладнання якого офіційні особи США фактично заборонили після попередження, що воно може використовуватися для шпигунства за американцями.

Своєю чергою представник посольства Китаю у Вашингтоні заявив, що занепокоєння США щодо кранів — це параноя й спроба перешкодити торговельно-економічній співпраці з Китаєм.

"Розігрувати "китайську карту" та висувати теорію "китайської загрози" є безвідповідальним і завдасть шкоди інтересам самих США", — додав він.

Раніше в Міноборони Литви рекомендували не використовувати популярну соціальну мережу TikTok, адже дані користувачів можуть бути доступні китайській розвідці.

Нагадаємо, за інформацією видання The Economist, Пекін розлютився на РФ через витік даних про постачання китайської зброї.

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