Смертельні ігри: жінка під час сексу розчленувала коханця

В окружному суді округу Браун у Грін-Беї, штат Вісконсин, США судять 25-річну Тейлор Шабізнес, яка під час заняття сексом розчленувала свого партнера Шада Тіріона.

Про це пише mirror.co.uk.

Інцидент стався у лютому 2022 року. Тейлор Шабізнес, яка одружена з іншим чоловіком, підозрюється у зґвалтуванні свого коханця та у тому, що вона розчленувала його тіло, розкидавши людські останки по всьому будинку і в машині.

Під час допиту жінка заявила, що вони з коханцем грались у "сексуальні ігри", намагаючись "знайти всі органи". Поліція знайшла у будинку каструлю з частинами тіла покійного, статевий орган чоловіка Тейлор викинула у відро. Також поруч виявили голову жертви. Навіть після смерті Тіріона Тейлор продовжувала знущатись з його тіла. Поліції вона пояснила, що їй це "сподобалось".

За даними слідства, покійний та підозрювана перед інтимом вживали метамфетамін. Жінка пройшла дві експертизи, після чого суддя Томас Волш у травні 2022-го постановив, що вона є дієздатною і може постати перед судом.

Фото: mirror.co.uk

У лютому 2023 року суд над жінкою продовжився, проте вона просто під час засідання накинулась на свого адвоката. Після цього суд вирішив призначити повторну експертизу щодо адекватності підозрюваної. Через це суд переніс слухання на травень 2023 року.

Нагадаємо, у літаку російської компанії "Аерофлот", який виконував рейс "Ставрополь – Москва" агресивна жінка зняла білизну, оголеною намагалась потрапити до кабіни пілотів та покусала бортпровідників.

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