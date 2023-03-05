Ситуація складна, але не критична: військовий експерт – про оборону Бахмута

За інформацією експерта, в районі Іванівського поблизу Бахмута українські підрозділи контратакують.

Російські окупанти продовжують спроби оточити Бахмут. Ситуація у місті складна, але некритична.

Про це заявив військовий експерт Дмитро Снєгирьов, інформує "Еспресо".

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"Зараз найбільш слушним рішенням було б відведення українських підрозділів за річку Бахмутка. Адже ця річка стане чудовою природною перешкодою для російських військ. Це допоможе ЗСУ якісно організувати характер активної оборони", – вважає Снєгирьов.

За його словами, росіяни з усіх сил намагають перерізати логістичні шляхи в Бахмут. Зараз окупанти просуваються з району захоплених сіл Берхівка та Ягідне в напрямку села Хромове. Таким чином вони намагаються взяти під безпосередній контроль дорогу від Бахмуту до Часового Яру.

"Росіяни намагаються ускладнити логістику для ЗСУ. Проте ситуація в Бахмуті важка, але не критична. Ми тримаємо позиції. Більше того в районі населеного пункту Іванівське українські підрозділи контратакують", – підсумував експерт.

Фото: t.me/DeepStateUA

Ситуація у Бахмуті: останні новини

Нагадаємо, що поблизу Бахмута жорстокі бої тривають щодня протягом кількох місяців. Там окупанти нарощують інтенсивність штурмів.

Раніше боєць батальйону ВО "Свобода" Володимир Назаренко розповів, що ЗСУ контролюють ключову трасу до Бахмута.

У Міноборони спростували 3 неправдиві російські наративи про Бахмут, адже окупанти запускають дезінформацію про ситуацію у місті.

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин зявив, що при відході від Бахмута його головорізів "фронт посиплеться до російських кордонів".

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