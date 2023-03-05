Під Бахмутом загинула парамедикиня, яка була "янголом бійців" (фото)

Під Бахмутом під час евакуації поранених у п’ятницю, 3 березня, загинула волонтерка, військовослужбовиця, бойова медикиня 93-ї бригади "Холодний Яр" Яна Рихліцька.

Про це повідомляє у Facebook Тактична медицина "Північ", а також пишуть друзі та побратими Яни.

Янe називали на фронті "Янголом бійців".

У Мережі розповідають, що до повномасштабного вторгнення Росії дівчина працювала в ІТ-компанії, після 24 лютого 2022 року почала активно волонтерити, а у травні пішла служити парамедикинею і врятувала не одне життя.

"Дівчинка з косичками. Багато хто працював на стабпунктах і зустрічав дівчинку з косичками, більше не зустрінете, її вбила росія. Бойова медикиня Яна (“Яра”) Рихліцька та санітар загинули під час евакуації поранених під Бахмутом", - пише один із її товаришів.

Побратими згадують також Яну як "промінчик сонця і позитив" 93 бригади "Холодний Яр".

"Завжди мільйон питань, смілива та допитлива, ось така вона - Яра, запам‘ятається нам…", - пише лікар анестезіолог - інструктор TCCC у Збройні Сили України Микола Дем'янюк.

"Яна була однією з найсвітліший людей, яких я знала. Мені пощастило з нею познайомитися. Я постійно просила в неї поради як і де дістати необхідне для хлопців. Вона завжди знаходила час відповісти і допомогти, хоча сама була в пеклі. Яни більше немає. Війна", - пише Наталка Щука, журналістка 1+1, волонтерка, яка віднедавна працює на евакуації поранених до стабілізаційного пункту на позиції "медик-2".

Друзі Яни наголошують, що дівчина була найкраща була у всьому і "вклала в перемогу України, як мало хто робив".

"Ти вклала в перемогу, як мало хто робив. Без тебе не відбувалося б наших волонтерських чудес, ти найкраща була у всьому. У результаті віддала найдорожче. Шкода тільки, що перемогу не побачила. Але ти знаєш, що вона буде. Ми не зупинимося, саме через таких, як ти", – йдеться в повідомленні Тетяни у Facebook.

Нагадаємо, на фронті під час евакуації поранених загинув медик-доброволець "Госпітальєрів" "Ніко", який приїхав зі Швеції рятувати життя наших захисників.

Як працюють і в яких умовах живуть "госпітальєри", що найважче у війні і що мотивує, раніше ексклюзивно ТСН.ua розповіла парамедикиня добровольчого медичного батальйону "Госпітальєри" Орися.

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