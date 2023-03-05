До Землі летить 143-метровий астероїд: у NASA розповіли подробиці

У вівторок, 7 березня, поблизу Землі пролетить астероїд 535844 (2015 BY310). Довжина небесного об'єкта майже 143 метри.

Про повідомляє Лабораторія реактивного руху NASA.

Зазначається, що відстань астероїда до Землі становитиме близько 4,03 млн км. Водночас швидкість руху космічного об'єкта дорівнює 27 720 км за годину.

Попри те, що астероїд досить великий, він пролетить на безпечній відстані від нашої планети.

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Зауважимо, якщо астероїд наближається до Землі на відстань ближче за 7,4 млн км, а його розмір більший за 150 м, то у NASA вважають його «потенційно небезпечним об’єктом». У випадку з 535844 (2015 BY310) він не відповідає обом критеріям одночасно, тому не вважається «потенційно небезпечним».

Додамо, цього тижня до Землі наблизяться три астероїди. Експерти NASA стверджують, що один з них - розміром із футбольне поле.