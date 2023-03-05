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К Земле летит 143-метровый астероид: в NASA рассказали подробности

Автор
Кристина ГоловчакКристина Головчак
Дата публикации
Просмотры
263
Время на прочтение
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К Земле летит 143-метровый астероид: в NASA рассказали подробности

Фото: Associated Press

Астероид пролетит на безопасном расстоянии от нашей планеты.

Во вторник, 7 марта, вблизи Земли пролетит астероид 535 844 (2015 BY310). Длина небесного объекта около 143 метров.

Об этом сообщает Лаборатория реактивного движения NASA.

Отмечается, что расстояние астероида до Земли составит около 4,03 млн. км. В то же время скорость движения космического объекта равна 27720 км в час.

Несмотря на то, что астероид достаточно велик, он пролетит на безопасном расстоянии от нашей планеты.

Заметим, если астероид приближается к Земле на расстояние ближе 7,4 млн км, а его размер больше 150 м, то в NASA считают его «потенциально опасным объектом». В случае с 535 844 (2015 BY310) он не соответствует обоим критериям одновременно, поэтому не считается «потенциально опасным».

Добавим, на этой неделе к Земле приблизятся три астероида . Эксперты NASA утверждают, что один из них – размером с футбольное поле.

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Дата публикации
Просмотры
263
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