К Земле летят сразу три астероида: один размером с футбольное поле

На этой неделе к Земле приблизятся три астероида. Эксперты NASA утверждают, что один из них – размером с футбольное поле.

Об этом пишет издание Mirror.

Три гигантских летающих космических камня — 2012 DK31, 2006 BE55 и 2021 QW — пролетят мимо нашей планеты.

Согласно классификации NASA, если астероид имеет ширину более 140 метров и подлетает к Земле на расстояние ближе 7,5 млн км, то такой космический камень считается потенциально опасным. Считается, что астероид размером даже в 100 метров может в результате падения на планету нанести значительный ущерб. Если же астероид будет шириной не менее 1 км, это может привести к глобальному катаклизму.

Поэтому ученые из NASA ежедневно наблюдают околоземные астероиды, орбита которых пересекается с орбитой Земли. Любой достаточно крупный космический камень может изменить свою траекторию полета и таким образом упасть на планету. Для того чтобы быть готовыми к такому развитию событий и проводятся наблюдения за околоземным пространством.

Напомним, в этом году агентство NASA подтвердило, что попытка сбить с курса небольшой астероид Диморфос имел успех. Это первый случай, когда человечество намеренно изменило движение небесного тела и первая полномасштабная демонстрация технологии отклонения астероидов.

Редкое явление: ученые заметили огромный астероид над Ла-Маншем

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