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Сколько ракет Россия держит в Черном море: есть ли угроза из акватории

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
806
Время на прочтение
1 мин
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Сколько ракет Россия держит в Черном море: есть ли угроза из акватории

Фото: Associated Press

Граждан просят не пренебрегать собственной безопасностью.

По состоянию на утро воскресенья, 5 марта, русская армия вывела в Черное море четыре корабля. Так, речь идет о двух надводных и подводных судах-носителе крылатых ракет.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

По его словам, с морской акватории враг может атаковать Украину 24 "Калибрамы".

В Черном море — четыре вражеских ракетоносителя. Возможен общий залп до 24 "Калибров", — подчеркнул пресс-секретарь областной военной администрации.

Братчук призвал граждан не пренебрегать правилами поведения во время сигналов воздушной тревоги.

Напомню, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что агрессорка Россия будет продолжать запускать ракеты по Украине, но изменит тактику. Да, есть два вероятных сценария массированных ракетных атак: будут осуществляться с меньшей интенсивностью или с большим перерывом.

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Дата публикации
Просмотры
806
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