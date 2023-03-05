Сколько ракет Россия держит в Черном море: есть ли угроза из акватории

Граждан просят не пренебрегать собственной безопасностью.
По состоянию на утро воскресенья, 5 марта, русская армия вывела в Черное море четыре корабля. Так, речь идет о двух надводных и подводных судах-носителе крылатых ракет.
Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.
По его словам, с морской акватории враг может атаковать Украину 24 "Калибрамы".
В Черном море — четыре вражеских ракетоносителя. Возможен общий залп до 24 "Калибров", — подчеркнул пресс-секретарь областной военной администрации.
Братчук призвал граждан не пренебрегать правилами поведения во время сигналов воздушной тревоги.
Напомню, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что агрессорка Россия будет продолжать запускать ракеты по Украине, но изменит тактику. Да, есть два вероятных сценария массированных ракетных атак: будут осуществляться с меньшей интенсивностью или с большим перерывом.
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