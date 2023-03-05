Президент Чехии планирует посетить Украину – СМИ

Президент Чехии Петр Павел в течение первых ста дней пребывания в должности намерен посетить соседние страны, а также Украину. В частности, приехать в страну нашу страну – в апреле.

Об этом сообщает České noviny.

Отмечается, что Павел официально вступит в должность 9 марта, когда состоится инаугурация. Затем он посетит Словакию, затем отправится в Польшу, а 21 и 22 марта планирует находиться в Германии. В апреле он посетит Брюссель, а также планирует уехать в Украину. В мае Павел намерен посетить Венгрию и Австрию.

Журналисты отмечают, что своими поездками за границу новый глава государства хочет показать, что Чехия на уровне президента возвращается к активному подходу во внешней политике.

"Я не ожидаю, что мне придется еще куда-то уехать в этот период, потому что я действительно считаю наше соседство приоритетом", — прокомментировал Павел свои планы.

Напомним, Петер Павел допускает возможность того, что война в Украине может и не закончиться в этом году. Поэтому Европе важно обеспечить Киев необходимой поддержкой в длительной перспективе. В частности, военной техникой, а также финансовой помощью, чтобы продолжать защиту и превращать ее в победу.

Читайте также:

Президент на байке: чешский лидер не смог отказаться от своей страсти