Президент Чехії планує відвідати Україну - ЗМІ

До України він має намір приїхати у квітні.
Президент Чехії Петр Павел упродовж перших ста днів перебування на посаді має намір відвідати сусідні країни, а також Україну. Зокрема, приїхати до країни нашу країну - у квітні.
Про це повідомляє České noviny.
Наголошується, що Павел офіційно обійме посаду 9 березня, коли відбудеться інавгурація. Опісля він відвідає Словаччину, згодом вирушить до Польщі, а 21 і 22 березня планує перебувати в Німеччині. У квітні він відвідає Брюссель, а також планує поїхати до України. У травні Павел має намір відвідати Угорщину та Австрію.
Журналісти зазначають, що своїми поїздками за кордон новий глава держави хоче показати, що Чехія на рівні президента повертається до активного підходу у зовнішній політиці.
"Я не очікую, що мені доведеться ще кудись поїхати в цей період, тому що я справді вважаю наше сусідство пріоритетом", - прокоментував Павел свої плани.
Нагадаємо, Петер Павел допускає ймовірність того, що війна в Україні може і не закінчитися цього року. Саме тому Європі важливо забезпечити Київ необхідною підтримкою у тривалій перспективі. Зокрема, військовою технікою, а також фінансовою допомогою, щоб продовжувати захист та перетворювати його на перемогу.
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