В Україні у багатьох регіонах оголошена повітряна тривога (мапа)

Громадян закликають перебувати в укриттях до відбою.

В Україні зранку 5 березня у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Про це свідчить мапа повітряних тривог України.

Зазначимо, що повітряну тривогу почали оголошувати близько 8:15. Громадян закликають не нехтувати небезпекою і перебувати в укриттях до відбою.

За даними спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, Росія тримає у Чорному морі - чотири ракетоносії. Дві надводних одиниці та два підводних човни. Можливий загальний залп до 24 "калібрів".

"Не нехтуйте правилами поведінки під час сигналів повітряної тривоги!", - закликає речник.

Нагадаємо, увечері 4 березня у Запоріжжі пролунав вибух.

Крім того, під постійним масованим вогнем окупантів і Сумщина. Ворог використовує танки "Нони" й ствольну артилерію, снаряди летять і в поля, і просто в села.

Так, за минулу добу, в Сумській області було зафіксовано 117 "прильотів".

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