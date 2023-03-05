В Україні у багатьох регіонах оголошена повітряна тривога (мапа)

Громадян закликають перебувати в укриттях до відбою.
В Україні зранку 5 березня у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
Про це свідчить мапа повітряних тривог України.
Зазначимо, що повітряну тривогу почали оголошувати близько 8:15. Громадян закликають не нехтувати небезпекою і перебувати в укриттях до відбою.
За даними спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, Росія тримає у Чорному морі - чотири ракетоносії. Дві надводних одиниці та два підводних човни. Можливий загальний залп до 24 "калібрів".
"Не нехтуйте правилами поведінки під час сигналів повітряної тривоги!", - закликає речник.
Нагадаємо, увечері 4 березня у Запоріжжі пролунав вибух.
Крім того, під постійним масованим вогнем окупантів і Сумщина. Ворог використовує танки "Нони" й ствольну артилерію, снаряди летять і в поля, і просто в села.
Так, за минулу добу, в Сумській області було зафіксовано 117 "прильотів".
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