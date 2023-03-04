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У Запоріжжі пролунав вибух

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публікації
Перегляди
1277
Час на прочитання
1 хв
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У Запоріжжі пролунав вибух

Фото: ТСН.ua

У Запорізькій ОВА закликають перебувати в укриттях до завершення тривоги.

У Запоріжжі пізно ввечері 4 березня пролунав вибух. Перед цим у місті та області оголосили повітряну тривогу.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Наразі офіційного підтвердження немає, втім у Запорізькій обласній військовій адміністрації жителів області закликали пройти до укриттів та не поширювати фото і відео у мережі ймовірного прильоту чи роботи ППО. До слова, тривогу в регіоні оголосили о 22:15, а через 4 хв у Запоріжжя пролунав вибух. 

"Перебувайте у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги"! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу корегувати вогонь. Зберігаємо спокій та віримо у Збройні сили України!", - йдеться у дописі ЗОВА.

До слова, у низці областей України оголошена повітряна тривога. Зокрема, сирени лунають у східних регіонах: Полтавській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій областях. 

Пройдіть до укриттів і перебувайте там до оголошення про її закінчення. Також не забувайте про правило "двох стін". Не ігноруйте сигналів повітряної тривоги.

Нагадаємо, в обід 4 березня у Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Тоді у ЗОВА закликали не розповсюджувати фото- та відео матеріали.

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Перегляди
1277
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