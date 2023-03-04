В Запорожской ОВА призывают находиться в укрытиях до завершения тревоги.

В Запорожье поздно вечером 4 марта раздался взрыв. Перед этим в городе и области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные жители.

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Пока официального подтверждения нет, впрочем в Запорожской областной военной администрации жителей области призвали пройти к укрытиям и не распространять фото и видео в сети вероятного прилета или работы ПВО. Кстати, тревогу в регионе объявили в 22:15, а через 4 мин в Запорожье раздался взрыв.

"Находитесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"! Не распространяйте фото- и видео материалы — не помогайте врагу корректировать огонь. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины!", — говорится в сообщении ЗОВА.

Кстати, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. В частности, сирены раздаются в восточных регионах: Полтавской, Харьковской, Запорожской, Днепропетровской и Донецкой областях.

Пройдите до укрытий и находитесь там до объявления о ее окончании. Также не забывайте о правиле "двух стен". Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в обед 4 марта в Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Тогда в ЗОВА призвали не распространять фото- и видеоматериалы.

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