В Запорожье раздались взрывы

В области в 13:14 объявили "тревогу".

В субботу, 4 марта, Запорожье во время воздушной тревоги раздались взрывы. Пока официальной информации нет.

Об этом сообщают сообщаемые корреспонденты "Суспільного".

К слову, воздушную тревогу в области причитали в 13:14. Кроме Запорожья, "покраснели" восточные, южные, а также отчасти центральные и северные регионы.

Запорожская областная военная администрация просит людей находиться в безопасных местах до завершения воздушной тревоги. Также призывают не распространять фото- и видеоматериалы.

"Враг не оставляет цели запугать мирное население. Сохраняем спокойствие и верим в Вооруженные силы Украины", — подчеркивают в ОВА.

Ракетный удар по Запорожью

В ночь на 2 марта Россия ударила ракетой по дому в Запорожье. По данным местной прокуратуры, предварительно была использована ракета ЗРК С-300. В пятиэтажке разрушены более 10 квартир от второго до пятого этажа.

По состоянию на утро 4 марта из-под завалов извлекли тела уже 10 погибших, среди них один ребенок. Во время разбора завалов также спасли двух кошек и собаку.

Сотрудники ГСЧС продолжают поисково-спасательные работы. До сих пор судьба семи человек остается неизвестной : 5 женщин и 2 человека.

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