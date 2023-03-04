Луценко сообщил, что его перевели из Бахмута: где теперь будет служить экс-генпрокурор

Юрий Луценко заявил, что отныне не будет воевать в Бахмуте.

Бывший генпрокурор и экс-глава МВД Юрий Луценко сообщил, что отныне не будет воевать в Бахмуте Донецкой области — его переводят в территориальную оборону.

Об этом Луценко написал в Facebook.

"Вчера получил персональный приказ выбыть из подразделения ВСУ в Бахмуте и продолжить службу в ТРО. Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу на Бахмутском направлении, тоже перевели на другое направление. Очень жаль, что силы обороны Бахмута в критический период кроме проблем с БК будут иметь еще меньше глаз БПЛП", — говорится в сообщении.

Юрий Луценко назвал такое решение "политической местью".

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный 20 февраля назначил бывшего генпрокурора Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов.

Сам Луценко в конце декабря 2022 г. рассказал, что после полномасштабного вторжения РФ вступил в территориальную оборону. До августа он служил в 206 батальоне и воевал на южном направлении. Экс-генпрокурор также говорил, что воюет в Бахмуте во взводе аэроразведки.

Напомним, в Бахмуте украинские военные "накрыли" из артиллерии 25 оккупантов (видео).

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