Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English
Луценко сообщил, что его перевели из Бахмута: где теперь будет служить экс-генпрокурор

Луценко сообщил, что его перевели из Бахмута: где теперь будет служить экс-генпрокурор

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
2395
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Луценко сообщил, что его перевели из Бахмута: где теперь будет служить экс-генпрокурор

Фото: Юрий Луценко /Facebook

Юрий Луценко заявил, что отныне не будет воевать в Бахмуте.

Бывший генпрокурор и экс-глава МВД Юрий Луценко сообщил, что отныне не будет воевать в Бахмуте Донецкой области — его переводят в территориальную оборону.

Об этом Луценко написал в Facebook.

"Вчера получил персональный приказ выбыть из подразделения ВСУ в Бахмуте и продолжить службу в ТРО. Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу на Бахмутском направлении, тоже перевели на другое направление. Очень жаль, что силы обороны Бахмута в критический период кроме проблем с БК будут иметь еще меньше глаз БПЛП", — говорится в сообщении.

Юрий Луценко назвал такое решение "политической местью".

Главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный 20 февраля назначил бывшего генпрокурора Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов.

Сам Луценко в конце декабря 2022 г. рассказал, что после полномасштабного вторжения РФ вступил в территориальную оборону. До августа он служил в 206 батальоне и воевал на южном направлении. Экс-генпрокурор также говорил, что воюет в Бахмуте во взводе аэроразведки.

Напомним, в Бахмуте украинские военные "накрыли" из артиллерии 25 оккупантов (видео).

Читайте также:

Бахмут держится: ВСУ уничтожили зенитноракетный комплекс "ТОР М1" оккупантов

Бахмут держится: ВСУ уничтожили зенитноракетный комплекс "ТОР М1" оккупантов

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2395
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация