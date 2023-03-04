Луценко повідомив, що його перевели з Бахмута: де тепер служитиме ексгенпрокурор

Колишній генпрокурор та ексглава МВС Юрій Луценко повідомив, що відтепер не воюватиме в Бахмуті на Донеччині – його переводять до територіальної оборони.

Про це Луценко написав у Facebook.

"Вчора отримав персональний наказ вибути з підрозділу ЗСУ у Бахмуті і продовжити службу в ТРО. Підрозділ, де я 110 днів і ночей проходив службу на Бахмутському напрямку, теж перевели на інший напрямок.. Дуже шкода, що сили оборони Бахмуту в критичний період крім проблем з БК матимуть ще й менше очей БПЛП", - йдеться у дописі.

Юрій Луценко назвав таке рішення "політичною помстою".

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний 20 лютого призначив колишнього генпрокурора Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів.

Сам Луценко наприкінці грудня 2022 року розповів, що після повномасштабного вторгнення РФ вступив до територіальної оборони. До серпня він служив у 206-му батальйоні і воював на південному напрямку. Ексгенпрокурор також говорив, що воює в Бахмуті у взводі аеророзвідки.

Нагадаємо, у Бахмуті українські військові "накрили" з артилерії 25 окупантів (відео).

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