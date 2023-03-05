Отвод войск из Бахмута: в ВСУ прокомментировали ситуацию

Сейчас из Бахмута Донецкой области нет массового отвода украинских войск. Впрочем, проходят плановые ротации.

Так CNN представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый прокомментировал сообщение о якобы выводе некоторых подразделений из города.

По словам Череватого, украинские войска меняют позиции в пределах контролируемых плановых ротаций.

"Массового вывода украинских войск тоже нет", — подчеркнул он.

Спикер ВСУ говорит, что бои в Бахмуте преимущественно роют в окрестностях. Сам же город контролируют Силы обороны: ВСУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии.

Отвод войск из Бахмута

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что вооруженные силы Украины пока не покидают Бахмут. По его словам, разрушение мостов не уничтожило логистику ВСУ. Она просто двинулась на несколько сотен метров.

Роберт Бровди "Мадяр" 3 марта сообщил, что его подразделение аэроразведчиков "Птицы Мадяра" получило приказ о выходе из Бахмута . Воины держали оборону города 110 суток. Они получили приказ высшего командования перейти на новые позиции.

Также 4 марта бывший генпрокурор и эксглава МВД Юрий Луценко сообщил, что отныне не будет воевать в Бахмуте, потому что его переводят в территориальную оборону. К слову, он являлся командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов.

Между тем Министерство обороны Великобритании в своем отчете отмечает, что Украина укрепляет Бахмут элитными подразделениями ВСУ. Ведь оборона города испытывает все более серьезное давление.

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