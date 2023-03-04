Выходят ли ВСУ из Бахмута: в Офисе президента дали ответ

Михаил Подоляк отметил, что разрушение мостов не уничтожило логистику ВСУ – она просто подвинулась на несколько сотен метров.

Вооруженные силы Украины пока не покидают Бахмут Донецкой области. Там ведутся бои.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк во время стрима Юлии Латыниной.

"Пока нет. Там продолжаются бои, есть проблемы... Там сегодня был командующий Сырский и соответственно оценена оперативная обстановка. Да, есть проблемы — взорвали мост, который позволял обеспечивать надлежащую поставку Бахмута. Но там есть другие возможности, обеспечение продолжается. Соответственно оперативная обстановка такая же, как была вчера, позавчера и так далее. Идут интенсивные уличные бои", – отметил он.

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Подоляк не понимает, почему многие фокусируются сейчас именно на Бахмуте. По его словам, такие же интенсивные бои ведутся сейчас еще на четырех-пяти ключевых направлениях в Донецкой и Луганской областях.

Советник главы ОП подчеркнул, что даже если фронт в районе Бахмута сдвинется на километр, это никак не повлияет на общую обстановку. Она стабильно тяжела уже несколько месяцев, когда начались интенсивные бои и боевые столкновения контактного типа.

"Россия тратит максимально боеспособную свою часть... наверное, в принципе таких боеспособных подразделений у них больше не будет... Там за каждую улицу большой размен идет. Мы, например, отдаем улицу в размен на 2-3 тысяч уничтоженных российских военнослужащих", – сказал он.

Подоляк добавил, что разрушение мостов не уничтожило логистику ВСУ — она просто продвинулась на несколько сотен метров.

"Так они (пути поставки – ред.) есть и в других местах. Чуть дальше выходит логистика доставки на полкилометра-километр. Там есть обходные трассы, грунтовые дороги", – пояснил он.

Напомним, ВСУ готовятся выйти из части Бахмута.

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