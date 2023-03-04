Чи виходять ЗСУ з Бахмута: в Офісі президента дали відповідь

Михайло Подоляк зазначив, що руйнування мостів не знищило логістику ЗСУ - вона просто посунулась на кілька сотень метрів.

Збройні сили України поки не залишають Бахмут Донецької області. Там ведуться бої.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк під час стріму Юлії Латиніної.

"Поки що ні. Там тривають бої, є проблеми... Там сьогодні був командувач Сирський і відповідно оцінена оперативна обстановка. Так, є проблеми - підірвали міст, який дозволяв забезпечувати належне постачання Бахмута. Але там є інші можливості, забезпечення триває. Відповідно оперативна обстановка така сама, як була вчора, позавчора тощо. Йдуть інтенсивні вуличні бої", - зазначив він.

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Подоляк не розуміє, чому багато хто фокусується зараз саме на Бахмуті. За його словами, такі самі інтенсивні бої ведуться зараз ще на чотирьох-п'яти ключових напрямках в Донецькій і Луганській областях.

Радник глави ОП наголосив, що навіть якщо фронт в районі Бахмута зрушиться на кілометр, це ніяк не вплине на загальну обстановку. Вона стабільно важка вже кілька місяців, коли почалися інтенсивні бої і бойові зіткнення контактного типу.

"Росія витрачає максимально боєздатну свою частину... напевно, в принципі таких боєздатних підрозділів у них більше не буде... Там за кожну вулицю великий розмін йде. Ми, наприклад, віддаємо вулицю в розмін на 2-3 тисячі знищених російських військовослужбовців", - сказав він.

Подоляк додав, що руйнування мостів не знищило логістику ЗСУ - вона просто посунулась на кілька сотень метрів.

"Так вони (шляхи постачання - ред.) є і в інших місцях. Трохи далі виходить логістика доставки на півкілометра-кілометр. Там є обхідні траси, грунтові дороги", - пояснив він.

Нагадаємо, ЗСУ готуються вийти з частини Бахмута.

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