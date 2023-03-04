Отец с сыном погибли вместе, защищая Бахмут

Олег и Никита Хомюки отправились защищать Украину в первые дни полномасштабного наступления.

В боях за Бахмут Донецкой области погибли Олег и Никита Хомюки. Отец и сын пошли защищать Украину в первые дни полномасштабного наступления.

Об этом сообщил брат и дядя погибших Юрий Самсон в Facebook.

Самсон опубликовал последнее общее фото с героями Украины, которое было сделано в Николаевской области.

"Война сегодня очень больно и коварно ударила по нашей семье. Защищая родную землю от россиян в обороне Бахмута, погибли мой родной брат Олег Хомюк и его сын, мой племянник, Никита Хомюк. Добровольцы с первых дней полномасштабного вторжения, вместе служили, в одно мгновение вместе и погибли", – говорится в сообщении.

Юрий добавил, что они вместе прошли немало военных дорог, но теперь путь его родных пролегает в Ирий.

"Светлая память, милые братик и племянник. Эта грусть навечно", — отметил он.

Родственник погибших добавил, что о времени и месте последнего прощания сообщит позже.

Напомним, ВСУ готовятся выйти из части Бахмута.

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