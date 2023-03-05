Відведення військ з Бахмута: у ЗСУ прокоментували ситуацію

Наразі з Бахмута на Донеччині немає масового відведення українських військ. Втім, відбуваються планові ротації.

Так CNN речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував повідомлення про нібито виведення деяких підрозділів із міста.

За словами Череватого, українські війська змінюють позиції в межах контрольованих планових ротацій.

"Масового виведення українських військ також немає", - наголосив він.

Спікер ВСУ каже, що бої в Бахмуті переважно ривають на околицях. Саме ж місто контролюють Сили оборони: ЗСУ, Держприкордонслужби та Нацгвардії.

Відведення військ з Бахмута

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Збройні сили України поки не залишають Бахмут. З його слів, руйнування мостів не знищило логістику ЗСУ. Вона просто посунулась на кілька сотень метрів.

Роберт Бровді "Мадяр" 3 березня повідомив, що його підрозділ аеророзвідників "Птахи Мадяра" отримав наказ про вихід з Бахмута. Воїни тримали борону міста 110 діб. Вони отримали наказ від вищого командування перейти на нові позиції.

Також 4 березня колишній генпрокурор та ексглава МВС Юрій Луценко повідомив, що відтепер не воюватиме в Бахмуті, бо його переводять до територіальної оборони. До слова, він був командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів.

Тим часом Міністерство оборони Великої Британії у свєму звіті наголшує, що Україна укріплює Бахмут елітними підрозділами ЗСУ. Адже оборона міста зазнає все більш серйозного тиску.

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