Растущая Луна в марте 2023 года: гороскоп для всех знаков зодиака

Каждая фаза луны – это особый период.

Время растущей Луны олицетворяет обновление и светило заботится о новых начинаниях.

Также первая фаза растущей Луны свидетельствует об окончании дней Гекаты.

Читайте подробный и точный гороскоп для всех знаков зодиака на период растущей Луны в марте 2023 года ниже:

ОВЕН (21 марта-20 апреля)

Прекратите страдать за прошлой жизнью, потому что она и дальше будет вас преследовать. Посмотрите в глаза вашим страхам.

ТЕЛЕЦ (21 апреля-21 мая)

Переосмыслите видение вашей души. Теперь нужно выбрать новые цели, чтобы двигаться дальше.

БЛИЗНЕЦЫ (22 мая-21 июня)

Ищите подсказки в символах, приметах и указаниях от вселенной, которые вы получаете на своем пути.

РАК (22 июня-22 июля)

Настройтесь на собственные ритмы. Прислушайтесь к интуиции. Дайте волю своему воображению. Доверяйте своим снам.

ЛЕВ (23 июля-23 августа)

Пожирайте свои ужасы. Не позволяйте пустякам беспокоить вас сейчас. Найдите время, чтобы дать возможность случиться чему-нибудь прекрасному в вашем мире каждый день.

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ДЕВА (24 августа-23 сентября)

Сейчас у вас есть возможность взломать отрицательный цикл, чтобы выйти на новый уровень развития и осознания.

ВЕСЫ (24 сентября-23 октября)

Помните, что боль и шок – это еще не конец истории и не конец вашей жизни. Есть у вас возможность для исцеления и силы преодолевать препятствия.

СКОРПИОН (23 октября-22 ноября)

Вам далеко уходить. У вас есть ресурсы попасть туда, куда вы хотите.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября-22 декабря)

Следуйте за вашими мечтами. Следуйте по собственным вызовам. Настал найти свой путь.

КОЗЕРОГ (23 декабря-20 января)

Сейчас вы совершили то, что могли сделать. Можно сказать, что все усилия были не напрасны.

ВОДОЛЕЙ (21 января-20 февраля)

Нужно взять вашу жизнь под контроль. Сочиняйте собственные правила, пора жить ответственно.

РЫБЫ (21 февраля-20 марта)

Проявляйте творчество маленькими шажками и порциями. Попробуйте новую еду, наденьте другой цвет, готовьте вместе с детьми, лепите из глины.

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Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

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