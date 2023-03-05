Растущая Луна в марте 2023: обряды, молитвы и медитации

Обряды и молитвы на растущую Луну могут помочь человеку совершить действия, которые помогут увеличить удачу и привлечь в жизнь счастье.

Существует множество интересных народных и эзотерических способов во время растущей Луны, которые помогают улучшить положение человека.

Растущая Луна в марте 2023: значение

Периодом растущей Луны называется время от третьего дня после новолуния до дня, предшествующего полнолунию. В эти дни вы можете проводить ритуалы на любовь, деньги, исцеление и другие.

Когда Луна входит в фазу роста, то наступает идеальное время для заключения сделок, новых проектов, а также для активности в бизнесе. Благодаря лунной энергетике результаты будут отличными.

В период роста луны усиливаются и энергетические излучения, влияющие на все земные процессы. Эзотерики считают, что в этот период нужно помочь направлению энергии на достижение поставленные цели. Энергетические посылы человека соединяются с мощным потоком светила, и воздействие усиливается.

Главное — верить и в первую очередь — в себя.

Растущая Луна в марте 2023: обряды

Чтобы привлечь к себе деньги и улучшить материальное положение во время растущей Луны в марте 2023, вам нужно проделать следующее:

Положите купюру с самым большим достоинством, или кошелек, на подоконник под лунный свет.

Подержитесь за деньги с большим достоинством и попросите у растущей Луны, чтобы деньги прилипали к вам.

Попросите у Луны прибавку к зарплате или премию.

Если пересчитывать деньги в период растущей Луны, то их станет больше.

Растущая Луна в марте 2023 года: молитва

Эту молитву произносят только на растущей луне. Рекомендуется это делать утром до полудня либо вечером после 8-ми часов. Молитесь в тайне, чтобы никто не знал об этом.

Для проведения молитвы потребуется несколько монет.

Наберите ведро воды, окуните туда несколько монет, помолитесь Луне об увеличении собственной прибыли. Дальше нужно достать монетки из ведра, положить в свой кошелек и всегда носить с собой. Будьте внимательны, если ненароком потратите эти монетки, то молитва лишится силы.

Растущая Луна в марте 2023 года: медитация

Медитации на растущую Луну нужно делать вечером, ведь этот период принесет особое расположение Луны. Даже если вы живете в квартире, можете сделать небольшой сад с травами и цветами на балконе. Домашние растения тоже подходят для лунных медитаций. Поставьте растения вокруг себя, чтобы привлечь энергии Луны, и погрузитесь в медитацию. Когда Луна видна на небе, откройте окно, чтобы ветер принес лунную энергию прямо в ваш дом.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, пророчество, мольфарство, экстрасенсорика – не науки, и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, что ранее мы писали о том, когда произойдут лунные и солнечные затмения 2023 года.

Также читайте таропрогноз на 2023 год и узнайте, что карты нам предсказывают.

Ретроградный Меркурий закончился. Собрали вам советы, что нужно делать.

Читайте также: