"Одна з найтяжчих битв": Зеленський - про ситуацію на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський розповів, що на Донеччині та Луганщині тривають тяжкі битви. Українські захисники стримують наступ окупантів.

Про це він сказав 5 березня під час свого звернення до українців.

"Особливо відзначу і сьогодні за хоробрість, міцність та непохитність воїнів, які бʼються на Донбасі. Одна з найтяжчих битв. Болісна і важка", - наголосив голова держави.

Президент також подякував українським захисникам за те, що протистоять окупаційній армії.

"93-тя окрема механізована бригада "Холодний Яр", 77-ма окрема аеромобільна бригада, 56-та окрема мотопіхотна бригада, 5-й окремий штурмовий полк. А ще – наші нацгвардійці, прикордонники. 3-тя бригада оперативного призначення Нацгвардії. Донецький, Луганський, Краматорський прикордонні загони та зведені загони "Дозор", "Волинь", "Чернігів". Дякую, хлопці! Дякую всім армійцям, гвардійцям, прикордонникам які захищають нашу державу на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському, Сіверському, Сватівському, Лиманському та Запорізькому напрямках", - сказав президент.

Нагадаємо, у зведенні Генштабу йдеться, що Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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