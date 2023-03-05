"Одна из самых трудных битв": Зеленский — о ситуации на Донбассе

Зеленский поблагодарил воинов ВСУ за защиту Украины.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Донецкой и Луганской области продолжаются тяжелые битвы. Украинские защитники сдерживают наступление окупантов.
Об этом он сказал 5 марта во время обращения к украинцам.
"Особенно отмечу и сегодня за храбрость, крепость и непоколебимость воинов, которые сражаются на Донбассе. Одна из самых тяжелых битв. Мучительная и тяжелая", — подчеркнул глава государства.
Президент также поблагодарил украинских защитников за то, что противостоят оккупационной армии.
"93-я отдельная механизированная бригада "Холодный Яр", 77-я отдельная аэромобильная бригада, 56-я отдельная мотопехотная бригада, 5-й отдельный штурмовой полк. А еще – наши нацгвардейцы, пограничники. 3-я бригада оперативного назначения., Луганский, Краматорский пограничные отряды и возведенные отряды "Дозор", "Волынь", "Чернигов" Спасибо всем, армейцам! направлениях", — сказал президент.
Напомним, в сводке Генштаба говорится, что Российская Федерация основные усилия сосредотачивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.
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