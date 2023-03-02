Народила у 65 років: суд закрив справу найстаршої матері України

Адміністративну справу про невиконання обов’язків щодо виховання дітей та вчинення психологічного насильства найстаршою матір'ю України Валентиною Підвербною закрили.

За даними Єдиного державного реєстру судових рішень, справу закрили, бо суд не побачив у діях Валентини Підвербної складу адміністративного правопорушення.

Про це повідомляє "Суспільне".

На початку січня у Новозаводському районному суді Чернігова у закритому режимі слухали справу щодо невиконання Валентиною Підвербною батьківських обов'язків та вчинення нею психологічного та фізичного насильства над її дитиною.

Як вбачається з постанови суду, заяву про невиконання батьківських обов’язків Валентиною Підвербною написала стороння особа. За місцем проживання Валентини Підвербної для перевірки тоді приїжджала ювенальна поліція, але до квартири увійти не змогла. Валентина Підвербна їх не пустила.

З коридору представники ювенальної поліції побачили розкидані речі у квартирі, відчувався запах каналізації. Тоді правоохоронці стали свідками, як між Валентиною Підвербною і її донькою сталася штовханина, розповіла в суді представниця ювенальної поліції.

Представник служби у справах дітей і молоді в суді зазначив, що родина Підвербної від народження дитини перебуває на обліку. Дитина є гіперактивною, а з боку матері присутня гіперопіка.

Валентина Підвербна свою вину у суді не визнала. Зазначила, що належним чином виконує батьківські обов`язки.

"Дитина одягнена, нагодована, у неї є мобільний телефон, комп`ютер. Вона дуже любить свою доньку і робить все для неї. Не вчиняла домашнього насильства стосовно своєї доньки", - йдеться у рішенні Новозаводського районного суду Чернігова.

Заявницю, яка поскаржилася на неналежне виконання батьківських обов'язків, Валентина Підвербна назвала такою "що діє в інтересах особи, яка звернулася з позовом про оспорювання її материнства".

Йдеться про українку Оксану Спектор, яка написала позов до суду, щоб оспорити материнство Валентини Підвербної. Справа зараз перебуває на розгляді в Новозаводському райсуді Чернігова, наступне засідання, згідно з даними з відкритих джерел, призначене на 23 березня. Позивачка припускає, що її яйцеклітини, які вона начебто здала на зберігання до клініки репродуктивної медицини, без її згоди використали для запліднення Валентини Підвербної. Оксана Спектор просила суд призначити ДНК-експертизу, та в разі збігу визнати матір'ю дитини саме її.

Нагадаємо, у Дніпрі жінка з вадою серця у 42 роки народила 15-ту дитину.

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