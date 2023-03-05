ЗСУ контролюють ключову трасу до Бахмута — боєць батальйону ВО "Свобода"

Ключова траса Бахмут-Костянтинівка на Донеччині перебуває пд контролем ЗСУ.

Про це повідомляє CNN з посиланням на слова старшини українського батальйону ВО "Свобода" Володимира Назаренка.

Українські військові контролюють основу дорогу до міста Бахмут і виходу з нього.

"Збройні Сили України утримують трасу Бахмут-Костянтинівка, вона досить стабільна. Ситуація навколо Бахмута і на його околицях дуже схожа на пекло", — повідомив Назаренко.

Даний шлях є критично важливим для постачання зброї до міста.

Назаренко також заявив, що жодних тактичних змін з українського боку не було, додавши, що ЗСУ тримають оборону.

"Ворог шукає слабкі місця, боєм намагається відволікти наші сили, відтягує наші резерви, комбінує різні методи і тактики. Але вони зазнають невдачі", — сказав він.

Український військовий заявив також, що відкликання української армії з Бахмута немає, навпаки, приходять якісь нові резерви, як підкріплення, щоб тримати оборону.

"Весь район бойових дій перебуває під хаотичним обстрілом, але сполучення з містом є, є маршрути, які не перекриті", — сказав боєць.

За його словами, російські військові не зможуть захопити Бахмут.

Також додамо, що зі інформацією аналітиків Інституту вивчення війни, російським військам найближчим часом не вдасться ні оточити, ні захопити Бахмут.

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