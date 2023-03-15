В Брянской области РФ предлагают добавить к счетам за коммуналку расходы по содержанию ПВО

В Брянской области России предлагают взимать плату за работу ПВО.
В Брянской области РФ, где постоянно происходит "бавовна", собираются к коммунальным платежам добавить "затраты на обеспечение работы средств ПВО".
Об этом говорится на сайте Брянской областной Думы.
"Предложено проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак", — говорится в заявлении.
Такую инициативу предложил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Напомним, накануне в России снова обвинили Украину в атаке дроном ВСУ Брянского химического завода в районе города Сельце.
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