В Брянской области России предлагают взимать плату за работу ПВО.

В Брянской области РФ, где постоянно происходит "бавовна", собираются к коммунальным платежам добавить "затраты на обеспечение работы средств ПВО".

Об этом говорится на сайте Брянской областной Думы.

"Предложено проработать механизм имплементации в коммунальные платежи для населения части расходов на обеспечение работы средств ПВО для защиты области от террористических атак", — говорится в заявлении.

Такую инициативу предложил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Напомним, накануне в России снова обвинили Украину в атаке дроном ВСУ Брянского химического завода в районе города Сельце.

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