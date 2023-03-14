В России обвинили Украину в очередном нападении на Брянскую область

В России обвинили Украину в атаковании дроном ВСУ Брянского химического завода в районе города Сельцо.

Об этом пишут российские пропагандисты.

"Дрон ВСУ атаковал Брянский химический завод в районе города Сельцо. Безуспешно — БПЛА сбила российская система "Панцирь" в нескольких километрах от места вероятного удара. По нашей информации, птица была запущена с территории Украины на границе с Брянской областью. Дрон летел на малой высоте. по направлению к Брянскому химическому заводу. Но от ущерба это его не спасло", — пишут пропагандисты.

Они добавили, что "место падения БПЛА оцеплено оперслужбами", а российские саперы якобы изучают обломки.

Никаких подтверждений: фото или видео, которые могли бы свидетельствовать о факте атаки или "окружении места оперслужбами", где якобы упал дрон, пропагандисты не предоставили.

Тем временем власти Брянской области пытаются опровергнуть сообщения. Там заявили, что никакого БПЛА не было, никто его рядом с химзаводом не сбивал, а напугавший местное население звук был "через самолет, проходивший звуковой барьер".

Россия нанесла 6 ракетных и 29 авиационных ударов по Украине в течение суток 13 марта.

Читайте также: