В России из-за инцидента в Брянщине разыскивают бывшего офицера ФСБ

Экс-сотрудник пограничного управления ФСБ в Приморье, получивший украинское гражданство и участвовавший в сопротивлении российской агрессии, был внесен в список "террористов и экстремистов".

За вероятное участие в так называемом нападении на два приграничных поселка в Брянской области РФ разыскивают бывшего офицера ФСБ, который с 2014 года проживает в Украине и имеет украинское гражданство, участника АТО на Донбассе в составе ДУК "Правый сектор" Илью Богданова.

Об этом сообщают российские пропагандисты со ссылкой на базу данных МВД России.

В базе МВД отмечается, что Богданов объявлен в розыск по уголовной статье, но по какой именно не уточняется. Также его внесли в список "террористов и экстремистов" Росфинмониторинга.

Илья Богданов являлся сотрудником пограничного управления ФСБ в российском Приморье. Жил во Владивостоке. В 2014 году он приехал в Украину и участвовал в АТО на Донбассе в составе ДУК "Правый сектор". Через год получило гражданство Украины.

Как известно, российские власти 2 марта сообщили о проникновении в пограничную с Украиной Брянскую область "украинской диверсионной группы".

В соцсетях впоследствии появились видео, на котором люди, одетые в камуфляжную форму, утверждают, что они являются бойцами "Русского добровольческого корпуса", перешедшими границу Российской Федерации, чтобы "освободить родную землю". Они утверждают, что борются с режимом Владимира Путина и не сражаются с мирными жителями.

На этом видео, как следует из публикаций в СМИ, есть человек, похожий на Илью Богданова.

Напомним, представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов считает, что инцидент с "диверсантами" в Брянской области РФ — это внутреннее противостояние между гражданами России.

Читайте также: