Буде відкрито ще один фронт: відома відьма-некромантка зробила прогноз

Екстрасенска, відьма-некромантка Марія Тиха заявила про відкриття другого фронту.

Про це Тиха сказала в інтерв'ю УНІАН.

"Найперше, я чітко відчуваю, що буде відкрито ще один фронт. Окупанти хочуть від Запорізької атомної електростанції просунутися до міста. У Луганській області можливі "котли", окупанти мають план спалити вщент цю область. Однак ми зараз перебуваємо в позиції спостерігача, розробляємо план контрнаступу. В результаті, ми відіб'ємо всі атаки", - каже екстрасенска.

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На Донецькому напрямку росіяни теж просунулися, але, на переконання Тихої, це тимчасово. Тому що, знову-таки, карти показують наказ, який було ухвалено. "Тобто ми зараз плануємо саме контрнаступ - з якого боку, куди і таке інше. Буде зміна стратегії й ми підемо з якоїсь іншої точки, тобто не з тієї, з якої планували спочатку", - додала вона.

Що чекає на Бахмут

"Також я бачу, що у Бахмуті буде виведення військ. Думаю, вже у квітні. А поки що є небезпека застосування хімічної зброї. Можуть обстрілювати фосфорними бомбами, як Херсон. Єдине, що мене бентежить - те, що місто справді може бути знищено, там дуже багато руйнувань. З нього не залишилося практично нічого. І в мене дуже велике питання щодо мирного населення. Окупанти там можуть організувати тортури", - розповіла Марія Тиха.

Також, за прогнозом екстрасенски, ситуація буде складною у Харкові. "Бачу руйнування, проблеми зі світлом та водою. Триватимуть і обстріли. Можливий приліт по лікарні, поряд з якою розташований супермаркет", - уточнила вона.

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