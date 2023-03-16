Рішення про збиття дрона MQ-9 Reaper ухвалили у Кремлі - NBC

Наразі росіяни вже прибули на місце збиття дрона та намагаються знайти його уламки.

Провокацію російських винищувачів проти американського безпілотника у небі над Чорним морем затверджувало керівництво Росії на найвищому рівні.

Про це повідомляє канал NBC з посиланням на власні джерела.

Двоє чиновників з розвідки припустили, що Росія хотіла збити дрон MQ-9 Reaper з курсу, або вимкнути його розвідувальні прилади.

Один з чиновників заявив, що це був наказ російського керівництва, щоб винищувачі поводитися агресивно щодо американського безпілотника.

Разом з тим джерела не мають даних про те, чи особисто диктатор Володимир Путін віддавав відповідний наказ.

Крім того, співрозмовники видання заявили, що, скоріше за все, у росіян не було мети знищити безпілотник. Це сталось через помилку пілота.

Джерела видання у Міністерстві оборони та Адміністрації президента США повідомили, що росіяни вже знаходяться на місці, де був збитий безпілотник MQ-9 Reaper. Наразі вони активно шукають уламки за допомогою літаків та кораблів, але поки нема ознак, що їв вдалось щось знайти.

Також джерела видання серед керівництва країни повідомили, що США навряд чи будуть намагатись повернути уламки літака.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Росія, збиваючи американський дрон MQ-9 Reaper над Чорним морем, намагається намацати "червоні лінії".

Крім того, ми раніше інформували, що США дистанційно стерли конфіденційне програмне забезпечення на безпілотнику MQ-9 Reaper перед його падінням у Чорне море.