США стерли інформацію зі збитого дрона перед його падінням у Чорне море – CNN

Програмне забезпечення з безпілотника було видалено після зіткнення з російськими винищувачами.

США дистанційно стерли конфіденційне програмне забезпечення на безпілотнику MQ-9 Reaper перед його падінням у Чорне море.

Про це повідомляє CNN із посиланням на двох американських чиновників.

Так, програмне забезпечення на MQ-9 Reaper було стерто, аби перешкодити Росії здобути таємну інформацію.

Видання уточнило, що заходи щодо видалення програмного забезпечення були вжиті після зіткнення безпілотника з двома російськими винищувачами Су-27.

Зауважимо, що секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев анонсував спробу забрати уламки безпілотника.

Як повідомив офіційний представник американського ВМС, у США немає жодного корабля у Чорному морі, що зробить будь-які спроби країни щодо відновлення надзвичайно складними та трудомісткими.

Додамо, напередодні координатор Ради нацбезпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Вашингтон вжив заходів для захисту "акцій", пов’язаних із дроном, аби ним ніхто не заволодів.

Інцидент із дроном і винищувачами

Нагадаємо, напередодні два російські винищувачі Су-27 дуже непрофесійно спробували перехопити американський розвідувальний безпілотник MQ-9 Reaper. Це сталося неподалік від берегів окупованого Криму, коли дрон проводив рутинну операцію в міжнародному повітряному просторі. Один із літаків вдарив дрон по гвинту, тож американцям довелося затопити власний апарат.

За даними видання NYT, російські Су-27 кружляли над Reaper і зливали на нього пальне, щоб, можливо, залити камери дрона або пошкодити його датчики. Цей епізод приголомшив американських військових, які стежили за відеотрансляцією з БПЛА.

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