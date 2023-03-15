Киянку налякала змія у відрі: що це було насправді

Жінка перелякалася картонки, яка лежала у відрі.
В Києві стався переполох через змію, яку помітили в санвузлі на вулиці Лісківській. Як повідомляють в соціальних мережах, змія поселилась у відрі і повзає між поверхами багатоквартирного будинку.
Також в соціальних мережах пишуть, що змію кинув господар і вона живе у відрі. На відео, яке опублікували в Мережі видно голову плазуна, який навіть чимось схожий на удава. Але як з’ясував сайт ТСН.ua переполох був зайвим.
Деталі нам розповіли в "Київській службі з порятунку тварин".
"Так. Такий виклик був на вулиці Лісківській,30. Перелякана заявниця повідомила, що в санвузлі у відрі лежить удав. Сьогодні о 10:20 на місце виїхали наші співробітники. Але виявилось, що там було невеличке літрове відерко з під морозива, а у ньому лежала картонка з під червоного скотчу. Вона була згорнута так, що здалеку дійсно нагадувала голову удава з червоним оком. Тож наші хлопці дістали відро і віддали жінці", - повідомили сайту ТСН.ua в "Команді порятунку тварин міста Києва".
Нагадаємо, у Деснянському районі Києва п'ять поліцейських автівок "ловили" порушника комендантської години. Водій напідпитку за кермом Toyota намагався втекти від патрульних.
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