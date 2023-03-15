Киевлянку испугала змея в ведре: что это было на самом деле

В Киеве произошел переполох из-за змеи, которую заметили в санузле на улице Лисковской. Как сообщают в социальных сетях, змея поселилась в ведре и ползает между этажами многоквартирного дома.

Также в социальных сетях пишут, что змею бросил хозяин и она живет в ведре. На видео, которое опубликовали в Сети, видна голова пресмыкающегося, который даже чем-то похож на удава. Но как выяснил сайт ТСН.ua, переполох был лишним.

Детали нам рассказали в "Киевской службе по спасению животных".

"Да. Такой вызов был на улице Лисковской,30. Испуганная заявительница сообщила, что в санузле в ведре лежит удав. Сегодня в 10:20 на место выехали наши сотрудники. Но оказалось, что там было небольшое литровое ведерко из-под мороженого, а у на нем лежала картонка из-под красного скотча. Она была свернута так, что издали действительно напоминала голову удава с красным глазом. Поэтому наши ребята достали ведро и отдали женщине", — сообщили сайту ТСН.ua в "Команде спасения животных города Киева".

Напомним, в Деснянском районе Киева пять полицейских автомобилей "ловили" нарушителя комендантского часа. Пьяный водитель за рулем Toyota пытался убежать от патрульных.

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