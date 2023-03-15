США стерли информацию со сбитого дрона перед его падением в Черное море — CNN

Программное обеспечение беспилотника было удалено после столкновения с российскими истребителями.

США дистанционно стерли конфиденциальное программное обеспечение на беспилотнике MQ-9 Reaper перед его падением в Черное море.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух американских чиновников.

Так, программное обеспечение на MQ-9 Reaper было стерто, чтобы помешать России получить секретную информацию.

Издание уточнило, что меры по удалению программного обеспечения были приняты после столкновения беспилотника с двумя российскими истребителями Су-27.

Отметим, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев анонсировал попытку забрать обломки беспилотника.

Как сообщил официальный представитель американских ВМС, у США нет ни одного корабля в Черном море, что сделает какие-либо попытки страны по восстановлению чрезвычайно сложными и трудоемкими.

Добавим, накануне координатор Совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что Вашингтон принял меры по защите "акций", связанных с дроном, чтобы им никто не завладел.

Инцидент с дроном и истребителями

Напомним, накануне два российских истребителя Су-27 очень непрофессионально попытались перехватить американский разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. Это произошло недалеко от берегов оккупированного Крыма, когда дрон проводил рутинную операцию в международном воздушном пространстве. Один из самолетов ударил дрон по винту, так что американцам пришлось затопить собственный аппарат.

По данным издания NYT, российские Су-27 кружили над Reaper и сливали на него горючее, чтобы, возможно, залить камеры дрона или повредить его датчики. Этот эпизод ошеломил американских военных, следивших за видеотрансляцией из БПЛА.

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