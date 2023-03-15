Дрон упал на глубину: в Белом доме раскрыли детали сбития беспилотника MQ-9 Reaper

Есть риск того, что сбитый российским истребителем американский беспилотник MQ-9 Reaper достать из Черного моря не удастся.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби в комментарии CNN.

"Я не уверен, что мы сможем его достать. Я имею в виду, что там, где он упал в Черное море, очень, очень глубоко. Мы все еще оцениваем, можно ли будет принять меры по его изъятию. Этого может и не быть" ", – выразился Кирби.

Он заверил, что Штаты сделали все возможное, чтобы свести к минимуму любую разведывательную ценность беспилотника.

"Я, конечно, не могу говорить об усилиях России или о том, что они могут или не могут пытаться снять с поверхности воды. Я могу просто сказать вам, что мы все еще оцениваем эту ситуацию сами", — добавил представитель Белого дома.

Российская авиация сбила американский дрон MQ-9 Reaper

Российский истребитель Су-27 14 марта попытался перехватить беспилотник США MQ-9 в воздушном пространстве над водами вне морской акватории РФ. Один из российских самолетов ударил по винту MQ-9, в результате чего Военно-воздушным силам США пришлось затопить собственный дрон.

Американские военные, следившие за преследованием российскими истребителями Су-27 беспилотника MQ-9 Reaper над Черным морем, были в шоке от действий РФ.

В Белом доме заявили, что США принимают необходимые меры, чтобы обломки беспилотника MQ-9 Reaper не попали в чужие руки. Инцидент с сбитием дрона там назвали "уникальным", потому, насколько "опасными, непрофессиональными и безрассудными" были действия России.

Турция обсуждает возможность "открыть" Босфор для военных США, чтобы те могли забрать сбитый авиацией РФ американский беспилотник MQ-9 Reaper.

Посол РФ заявил о нежелании "конфронтации" его страны со Штатами и что американская авиация должна держаться подальше "от российской границы".

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что ущерб россиянам беспилотника MQ-9 Reaper является сигналом диктатора РФ Владимира Путина Западу, который показывает готовность повышать ставки.

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