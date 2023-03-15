В Донецкой области россияне применили снаряды с белым фосфором — AFP

Российские войска применили боеприпасы с белым фосфором по безлюдной местности возле города Часов Яр в Донецкой области.

Об этом сообщили находившиеся на месте событий журналисты AFP, пишет Sky News.

Представители медиа пишут, что слышали свист, а также видели взрывы боеприпасов, которые выпустили пылающие маленькие шарики белого фосфора. Отмечается, что загорелась растительность на площади эквивалентной размеру футбольного поля. По словам журналистов, ближайшие дома расположены в примерно 200 метрах от внешнего края зоны поражения.

Кстати, снаряды с белым фосфором запрещено использовать против гражданского населения. Впрочем, по Женевской конвенции их можно применить против военных целей соответственно.

Следует отметить, что журналисты не смогли подтвердить, что объектом обстрела была позиция ВСУ. Но отмечается, что у тропы на пепелище был припаркован зеленый грузовик с белым крестом.

Украина неоднократно обвиняла страну-агрессору Россию в использовании снарядов с белым фосфором. В частности, против гражданского населения. В свою очередь, Кремль все отрицает.

Напомним, международное гуманитарное право требует от сторон конфликта различать гражданских и военных, а также гражданские и военные объекты. Однако с 2014 года стражи порядка неоднократно фиксировали использование российскими оккупантам запрещенных средств поражения в районе проведения АТО/ООС. После начала широкомасштабного вторжения эти военные преступления совершаются оккупантами по всей линии фронта.

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